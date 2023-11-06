الجزائر تدعو لمقاضاة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية

وقال تبون في كلمة له خلال افتتاح السنة القضائية، اليوم الإثنين: "أناشد جميع أحرار العالم والخبراء القانونيين والهيئات والمنظمات الحقوقية لرفع دعوى قضائية أمام محكمة الجنايات الدولية والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان ضد إسرائيل".وأكد تبون أن ذلك هو "السبيل الوحيد لإنهاء عقود من الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة في حق الفلسطينيين"، على حد قوله.وانتقد الرئيس الجزائري ما أسماه "الصمت العالمي أمام المجازر اليومية" التي تتم بحق الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة، في وضع يتعارض مع قواعد القانون الدولي الإنساني.