الحوثيون يعلنون إطلاق مسيرات على أهداف إسرائيلية

أعلن الحوثيون في اليمن، اليوم الاثنين، إطلاق دفعة من الطائرات المسيرة على أهداف مختلفة وحساسة في "إسرائيل".



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن بيان للحوثيين "أن هذه العملية كان من نتائجها توقف الحركة في القواعد والمطارات المستهدفة ولعدة ساعات".



وأكد الحوثيون "استمرارهم في تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية النوعية".

ويتعرض قطاع غزة المحاصر من سنوات طويلة، لقصف إسرائيلي كثيف منذ إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى"، أسفر عن آلاف الضحايا من الفلسطينيين.

وأطلقت حركة حماس، في (7 تشرين الأول 2023) عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل مطلقة آلاف الصواريخ، اسفرت عن مقتل وإصابة وأسر المئات من الجنود الإسرائيليين.