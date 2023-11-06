غزة.. حديث أمريكي جديد عن "هدنة تكتيكية"

كشف البيت الأبيض، مساء الاثنين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إمكانية "هدنة تكتيكية" في غزة.

وأكد البيت الأبيض، أن "واشنطن ستواصل المحادثات مع إسرائيل بشأن هدنة مؤقتة في غزة ونحن في بداية المحادثات".

وأضاف "أقل من 30 شاحنة مساعدات دخلت إلى غزة في آخر 24 ساعة".

ويتعرض قطاع غزة المحاصر من سنوات طويلة، لقصف إسرائيلي كثيف منذ إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى"، أسفر عن آلاف الضحايا من الفلسطينيين.

وأطلقت حركة حماس، في (7 تشرين الأول 2023) عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل مطلقة آلاف الصواريخ، اسفرت عن مقتل وإصابة وأسر المئات من الجنود الإسرائيليين.