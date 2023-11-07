ارتفاع جديد في حصيلة قتلى العدوان الإسرائيلي على غزة

وقالت الوزارة في مؤتمر صحفي أن "حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفعت إلى عشرة آلاف و328 شهيدا بينهم 4237 طفلا و2719 سيدة ".وطالبت الوزارة "الأمم المتحدة والصليب الأحمر بحماية المنشآت الصحية وسيارات الإسعاف"، مشيرةَ الى أن "ما يسمى بالممرات الآمنة باتت ممرات موت".وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد أفادت يوم أمس بأن "آلاف المدنيين المصابين بجروح خطيرة في قطاع غزة لم يعد بإمكانهم الوصول إلى المستشفيات، وأن العنف ضد المرافق الطبية في القطاع سيؤدي إلى خسائر غير مقبولة في الأرواح".وتدخل الحرب في غزة شهرها الثاني منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.