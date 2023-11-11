الرئيس الإيراني يطرح حلاً "وحيداً" لطرد الاحتلال الإسرائيلي

وقال رئيسي خلال القمة العربية الإسلامية الطارئة في الرياض لبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، إن "من شأن منظمة التعاون الإسلامي أداء دور صحيح يجسد معاني الوحدة والانسجام"، معتبراً "اليوم يوم تاريخي للدفاع عن المسجد الأقصى".وأضاف، أن "التظاهرات المليونية في مختلف أنحاء العالم تؤكد أن الدفاع عن فلسطين في ضمير الشعوب"، مؤكداً أن "الحل الوحيد لطرد الاحتلال هو المقاومة".وأشار إلى أن "غزة باتت أكبر سجن في العالم بسبب الحصار الذي تتعرض له، مبيناً أن إسرائيل تنتهك قواعد الحقوق الدولية بهجومه الشامل على القطاع".واعتبر رئيسي، "الولايات المتحدة شريكة لإسرائيل في جرائمها، متهما إياها بتفضيل تل أبيب على حياة آلاف المظلومين وتفسح المجال لها للمزيد من القتل وسفك الدماء".