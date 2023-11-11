إسرائيل توجه طلبا للقادة العرب

وكتب غندلمان على منصة "X": "نطالب قادة جميع الدول العربية بالتحرك من أجل الإفراج الفوري عن أكثر من 200 مختطف ومفقود، تحتجزهم "حماس" و"داعش"... الأطفال والفتيات والفتيان والنساء والرجال وكبار السن".وأضاف: "عليكم إدانة المجازر التي ارتكبتها حركة "حماس" و"داعش" والحرب على إسرائيل. تصرفات "حماس" و"داعش" تتعارض مع أحكام الإسلام".وتابع: "داعش" أخذ أهالي غزة رهائن ويستخدمهم دروعا بشرية، في حين أن قادته يختبؤون في أعماق الأرض وراعيهم الإيراني ضيف عليكم".وقال: "إسرائيل تقوم بتحرير سكان غزة من حكم القمع الإرهابي، والعالم العربي من "حماس" و"داعش"، وندعو قادة الدول العربية إلى التنسيق معنا حول تقديم المساعدات الإنسانية لسكان غزة".