نصر الله يحدد الجهة القادرة على إيقاف حرب غزة

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
انتخابات مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
انتخابات مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Celebrity
من
01:30 PM
الى
02:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
خلال يوم.. أربع هجمات تستهدف القوات الأمريكية في سوريا
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
انتخابات مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-473338-638353080854033622.png
نصر الله يحدد الجهة القادرة على إيقاف حرب غزة
الساحة الفلسطينية
2023-11-11 | 08:53
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
10,830 مشاهدة
رأى الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على إيقاف حرب غزة.
وقال نصر الله في كلمة له بمناسبة "يوم الشهيد"، إن "هناك حدثين يتعاظمان في غزة الأول يتمثل بالعدوان الإسرائيلي على اهل غزة والثاني هو التصدي البطولي من قبل المقاومة لهذا العدوان".
وأضاف، أن "الجرائم الكبيرة للاحتلال تعبر عن الانتقام الإسرائيلي المتوحش والذي لا حدود له ولا ضوابط أخلاقية او إنسانية او قانونية بل هي تعبر عن حقيقة وطبيعة هذا الكيان المجرم".
وتابع، "العدو يريد اخضاع الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني وشعوب المنطقة برمتها؛ بهدف خلق اليأس والاستسلام والتخلي عن المقاومة".
وأردف، "هناك وسائل اعلام عربية وكتاب عرب يساعدون بشكل متعمد او غير متعمد إسرائيل على تحقيق أهدافها"، مبيناً أن "هدف العدو أن يقول للفلسطينيين "انسوا أرضكم وأسراكم ومقدّساتكم" من البحر إلى النهر والأراضي المحتلّة".
وأكمل نصر الله، "من أشلاء الضحايا في غزة والضفة ولبنان وغيرها ستنطلق أجيالاً للمقاومة أشد ايماناً واقوى بائساً وعزماً وتصميماً على مقاومة الاحتلال الإسرائيلي وإزالته من الوجود".
واستدرك، بالقول: "الإدارة الامريكية والملحق الصغير التابع للإدارة الامريكية أي الإنكليز وحدهم من يدعمون العدوان الإسرائيلي على غزة بينما كل العالم يطالب بوقف الحرب"، معتبراً أن "أمريكا التي تدير هذا العدوان تستطيع ان توقفه"، لافتاً إلى أن "عوامل الضغط والاستنكار يجب ان توجه لأمريكا لإنها صاحبة القرار الأول والأخير في الحرب".
ولفت نصر الله، إلى أن "هناك حديثاً عن تصد عربي للصواريخ والمسيرات اليمنية التي أطلقت باتجاه إسرائيل"، مؤكداً أن "ايلات محمية إسرائيلياً وأمريكياً وحتى عربياً".
ورأى الأمين العام لحزب الله، أن "الاستهداف لقواعد الاحتلال الأمريكي في العراق وسوريا انطلق من فكرة التضامن مع غزة، كما أن هذه العمليات تخدم فكرة تحرير العراق وسوريا من الوجود الأمريكي".
واعتبر، "عمليات المقاومة العراقية تعبر عن شجاعة لافتة في وجه الأمريكيين الذين تملأ أساطيلهم المنطقة".
الساحة الفلسطينية
دوليات
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
أسعار الدولار في الأسواق العراقية.. سجلت انخفاضاً وهذه القائمة
اقتصاد
36%
02:56 | 2023-11-12
أسعار الدولار في الأسواق العراقية.. سجلت انخفاضاً وهذه القائمة
02:56 | 2023-11-12
العراق على موعد مع موجة قطبية باردة وأمطار غزيرة
محليات
24.07%
02:10 | 2023-11-12
العراق على موعد مع موجة قطبية باردة وأمطار غزيرة
02:10 | 2023-11-12
الصدر لأنصاره: مقاطعتكم للانتخابات أمر يفرحني ويُغيض العدا
سياسة
20.51%
02:53 | 2023-11-13
الصدر لأنصاره: مقاطعتكم للانتخابات أمر يفرحني ويُغيض العدا
02:53 | 2023-11-13
انخفاض أسعار صرف الدولار في تعاملات الأسواق العراقية
اقتصاد
19.42%
01:45 | 2023-11-13
انخفاض أسعار صرف الدولار في تعاملات الأسواق العراقية
01:45 | 2023-11-13
المزيد
أحدث الحلقات
Morning Live
التيك توك وفيديوهاته.. خلق غيرة بين النساء - الحلقة ١٤٨ | الموسم 2
05:30 | 2023-11-13
Morning Live
التيك توك وفيديوهاته.. خلق غيرة بين النساء - الحلقة ١٤٨ | الموسم 2
05:30 | 2023-11-13
ناس وناس
شارع الجمهورية في بغداد - الحلقة ١٤٤ | الموسم 6
04:00 | 2023-11-13
ناس وناس
شارع الجمهورية في بغداد - الحلقة ١٤٤ | الموسم 6
04:00 | 2023-11-13
صباحكم أحلى مع سلمى
القهوة مر مزاجي اما ما هو مر الحياه - 13-11-2023 | 2023
02:30 | 2023-11-13
صباحكم أحلى مع سلمى
القهوة مر مزاجي اما ما هو مر الحياه - 13-11-2023 | 2023
02:30 | 2023-11-13
عشرين
بلد الأربعة ملايين موظّف... سياسة فاحلة ومؤسسات مترهلة! - الحلقة ٣٢ | الموسم 2
15:30 | 2023-11-12
عشرين
بلد الأربعة ملايين موظّف... سياسة فاحلة ومؤسسات مترهلة! - الحلقة ٣٢ | الموسم 2
15:30 | 2023-11-12
خط أحمر
عصابة باكستانية في قبضة إستخبارات الشرطة الاتحادية - الحلقة ٢٩ | الموسم 6
14:30 | 2023-11-12
خط أحمر
عصابة باكستانية في قبضة إستخبارات الشرطة الاتحادية - الحلقة ٢٩ | الموسم 6
14:30 | 2023-11-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ تشرين الثاني ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-11-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ تشرين الثاني ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-11-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-11-2023 | 2023
11:30 | 2023-11-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-11-2023 | 2023
11:30 | 2023-11-12
رحال
بابل ام الحضارات والآثار والفن - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
13:30 | 2023-11-11
رحال
بابل ام الحضارات والآثار والفن - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
13:30 | 2023-11-11
اسرار الفلك
من ١١ الى ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٣ | 2023
02:00 | 2023-11-11
اسرار الفلك
من ١١ الى ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٣ | 2023
02:00 | 2023-11-11
Biotic
لماذا يشتهي البعض أكل الطين والتراب؟! - الحلقة ٢٩ | الموسم 2
15:00 | 2023-11-10
Biotic
لماذا يشتهي البعض أكل الطين والتراب؟! - الحلقة ٢٩ | الموسم 2
15:00 | 2023-11-10
الأكثر مشاهدة
Morning Live
التيك توك وفيديوهاته.. خلق غيرة بين النساء - الحلقة ١٤٨ | الموسم 2
05:30 | 2023-11-13
Morning Live
التيك توك وفيديوهاته.. خلق غيرة بين النساء - الحلقة ١٤٨ | الموسم 2
05:30 | 2023-11-13
ناس وناس
شارع الجمهورية في بغداد - الحلقة ١٤٤ | الموسم 6
04:00 | 2023-11-13
ناس وناس
شارع الجمهورية في بغداد - الحلقة ١٤٤ | الموسم 6
04:00 | 2023-11-13
صباحكم أحلى مع سلمى
القهوة مر مزاجي اما ما هو مر الحياه - 13-11-2023 | 2023
02:30 | 2023-11-13
صباحكم أحلى مع سلمى
القهوة مر مزاجي اما ما هو مر الحياه - 13-11-2023 | 2023
02:30 | 2023-11-13
عشرين
بلد الأربعة ملايين موظّف... سياسة فاحلة ومؤسسات مترهلة! - الحلقة ٣٢ | الموسم 2
15:30 | 2023-11-12
عشرين
بلد الأربعة ملايين موظّف... سياسة فاحلة ومؤسسات مترهلة! - الحلقة ٣٢ | الموسم 2
15:30 | 2023-11-12
خط أحمر
عصابة باكستانية في قبضة إستخبارات الشرطة الاتحادية - الحلقة ٢٩ | الموسم 6
14:30 | 2023-11-12
خط أحمر
عصابة باكستانية في قبضة إستخبارات الشرطة الاتحادية - الحلقة ٢٩ | الموسم 6
14:30 | 2023-11-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ تشرين الثاني ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-11-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ تشرين الثاني ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-11-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-11-2023 | 2023
11:30 | 2023-11-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-11-2023 | 2023
11:30 | 2023-11-12
رحال
بابل ام الحضارات والآثار والفن - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
13:30 | 2023-11-11
رحال
بابل ام الحضارات والآثار والفن - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
13:30 | 2023-11-11
اسرار الفلك
من ١١ الى ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٣ | 2023
02:00 | 2023-11-11
اسرار الفلك
من ١١ الى ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٣ | 2023
02:00 | 2023-11-11
Biotic
لماذا يشتهي البعض أكل الطين والتراب؟! - الحلقة ٢٩ | الموسم 2
15:00 | 2023-11-10
Biotic
لماذا يشتهي البعض أكل الطين والتراب؟! - الحلقة ٢٩ | الموسم 2
15:00 | 2023-11-10
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
إستفتاء
هل يتمكن أنصار الصدر من الوصول إلى حدود فلسطين؟
نعم
نعم
سيواجهون رفضاً دولياً
سيواجهون رفضاً دولياً
وصولهم يمثل خطورة عليهم
وصولهم يمثل خطورة عليهم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.