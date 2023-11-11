من جديد.. استهداف محيط مستشفى في غزة

استهدفت غارات جوية إسرائيلية، مساء البست، محيط المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة.



وتقصف الطائرات الإسرائيلية محيط المستشفى الإندونيسي منذ مساء أول أمس الخميس، بإطار استهدافها لمستشفيات القطاع.

ويتعرض قطاع غزة المحاصر من سنوات طويلة، لقصف إسرائيلي كثيف منذ إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى"، أسفر عن آلاف الضحايا من الفلسطينيين.

وأطلقت حركة حماس، في (7 تشرين الأول 2023) عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل مطلقة آلاف الصواريخ، اسفرت عن مقتل وإصابة وأسر المئات من الجنود الإسرائيليين.