مقتل خمسة ضباط إسرائيليين شمال غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم السبت مقتل خمسة ضباط جدد في شمال قطاع غزة.

وقال الجيش الإيرائيلي في بيان له: "قتل 5 ضباط إسرائيليين خلال مواجهات مع مسلحي حماس في غزة".



هذا وأفادت وسائل إعلام عبرية إصابة 6 عسكريين بجروح خطيرة، ومن بينهم ضابط و4 جنود احتياط من الكتيبة 697 وضابط من الكتيبة 12 في لواء جولاني.

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ36 حيث فاجأت الفصائل الفلسطينية القوات الإسرائيلية المتوغلة بهجوم مضاد، في ظل كارثة إنسانية وصحية في القطاع.