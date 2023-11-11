حركة "امل" اللبنانية تعلن سقوط اول مقاتليها جنوب لبنان

وذكرت الحركة في بيان، انه "إلتزاماً منها بالنهج المقاوم، تزفّ حركة أمل إلى قائدها وجماهيرها المؤمنة الشهيد علي داوود، من مواليد 1988 من بلدة مليخ ــ جبل الريحان، الذي استشهد بعد تعرض أحد مواقع الحركة في بلدة رب ثلاثين الجنوبية لاعتداء مباشر من جانب العدو الإسرائيلي الغاشم، ما أدى إلى استشهاده وإصابة مجاهدَين آخرَين"