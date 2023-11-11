قناة إسرائيلية تكشف عن مفاوضات لإنجاز صفقة لتبادل الأسرى

قالت القناة 13 الإسرائيلية إن هناك مفاوضات متقدمة لإنجاز صفقة لتبادل الأسرى بأعداد كبيرة، لكن دون الجنود الإسرائيليين.



وأضافت القناة أنه "بموجب الصفقة التي تتبلور ستفرج إسرائيل عن أسرى فلسطينيين وستوافق على إدخال الوقود إلى قطاع غزة المحاصر".



ويتعرض قطاع غزة المحاصر من سنوات طويلة، لقصف إسرائيلي كثيف منذ إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى"، أسفر عن آلاف الضحايا من الفلسطينيين.

وأطلقت حركة حماس، في (7 تشرين الأول 2023) عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل مطلقة آلاف الصواريخ، اسفرت عن مقتل وإصابة وأسر المئات من الجنود الإسرائيليين.