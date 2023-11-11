نتنياهو يدعو "الزعماء العرب" للوقوف ضد حماس

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، "الزعماء العرب" الى الوقوف ضد حركة حماس، مؤكداً أنه حذر "حزب الله" من الدخول في الحرب.

وقال نتنياهو في كلمة له، "أعزي عائلات الجنود الذين قتلوا بالأمس وقلوبنا مع هذه العائلات، ولن نتوقف حتى إنجاز المهمة والحرب تتقدم وهدفها الانتصار ولا بديل عن ذلك".

وأضاف "سنقضي على حماس ونعيد مخطوفينا"، مشيراً الى أن "مقاتلي حماس يفقدون السيطرة في قطاع غزة ولا مكان يختبئون فيه".

وأكد استعداده "للجبهة الشمالية وحذرت حزب الله من الدخول في الحرب"، مشدداً بالقول "لن يكون هناك وقف إطلاق للنار دون إعادة المخطوفين".

وكشف نتنياهو أن "مفاوضات الإفراج عن المخطوفين تتم مع رئيس الموساد"، مضيفاً "على الزعماء العرب الوقوف ضد حماس".