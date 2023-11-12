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أعداء "إسرائيل" يبنون ترساناتهم.. تطوير الصواريخ الهجومية يتصاعد بالشرق الأوسط

الساحة الفلسطينية

2023-11-12 | 06:24
أعداء &quot;إسرائيل&quot; يبنون ترساناتهم.. تطوير الصواريخ الهجومية يتصاعد بالشرق الأوسط
المصدر:
عربي بوست
1,688 مشاهدة

السومرية نيوز – دوليات

سجلت الصواريخ الباليستية، التي انطلقت من اليمن إلى إسرائيل عدة مرات خلال الأيام الأخيرة الماضية أرقاماً قياسية، ومن المحتمَل أن هذه الصواريخ قطعت مسافةً أبعد من أي صاروخ باليستي آخر أُطلِقَ في المنطقة، حيث تجاوزت ما لا يقل عن 1600 كيلومتر.

واعتُرِضَ بعض هذه الصواريخ من قِبَلِ نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي "آرو" فوق صحراء النقب.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتمكن فيها نظام "آرو"، الذي نُشِرَ منذ 23 عاماً، من تدمير صاروخ أرض-أرض. وكان هذا أيضاً أول اعتراض قتالي على الإطلاق في الفضاء، وفقاً لمسؤولين إسرائيليين. وتُعَد الواقعة مثالاً صغيراً على تأثير انتشار الصواريخ ذات المدى والدقة المتزايدين على المشهد العسكري في الشرق الأوسط، كما تقول صحيفة The Economist البريطانية.

وكانت الصواريخ جزءاً من الحرب في المنطقة لأكثر من 50 عاماً. أُطلِقَ صاروخ سكود السوفيتي، وهو العمود الفقري لعالم الصواريخ، لأول مرة في المراحل الأخيرة من حرب عام 1973 ضد إسرائيل. وأطلقت إيران والعراق أعداداً كبيرة من صواريخ سكود فيما يسمى بحرب المدن في الثمانينيات. ووفقاً لأحد التقديرات، فإن 90% من 5 آلاف صاروخ أُطلِقَت في القتال بين عامي 1945 و2017 أُطلِقَت في الشرق الأوسط. والآن ينتشر التهديد بطريقتين: المزيد من الأطراف لديها إمكانية الوصول إلى المزيد من الصواريخ، والصواريخ نفسها أصبحت أفضل نوعياً.

لنبدأ بانتشار الصواريخ، في الخمسينيات، بدأت مصر في تصنيع الصواريخ الباليستية بمساعدة علماء ألمان وتبعتها إسرائيل بمساعدة فرنسية، ومن الستينيات إلى الثمانينيات، تدفقت الصواريخ السوفييتية على مصر والعراق وليبيا وسوريا ودول أخرى، وزوّدت الصين السعودية وتركيا بالصواريخ، وساعدت كوريا الشمالية إيران واليمن والإمارات.

ولاحقاً أرسلت أمريكا وبريطانيا وفرنسا صواريخ متطورة خاصة بها. والنتيجة هي أن 11 دولة في المنطقة تمتلك الآن صواريخ باليستية (تلك التي تطير في قوس مكافئ) أو صواريخ كروز (التي تستخدم محركات تشبه الطائرة لتطير على مسارات مسطحة) يصل مداها إلى أكثر من 250 كيلومتراً، وفقاً لتقديرات حسن البهتيمي من كلية كينغز في لندن.

ولا يقل أهمية عن ذلك حقيقة أن الدول لم تعد تحتكر هذه التكنولوجيا، وعلى مدى السنوات العشرين الماضية، زودت إيران حماس في غزة، والحوثيين في اليمن، وجماعات متنوعة في العراق وسوريا، وعلى الأخص، حزب الله في لبنان، بطائرات مسيَّرة وقذائف.

وفي عام 2007، كان لدى حماس عدة مئات من الصواريخ، وفقاً للتقديرات الإسرائيلية. وقفز ذلك إلى 10 آلاف صاروخ في عام 2014، ثم تضاعف 3 مرات إلى 30 ألف صاروخ في عام 2021، بحسب تقديرات إسرائيلية. وارتفعت ترسانة حزب الله الأكثر تطوراً من حوالي 15 ألف صاروخ في عام 2006، وهو العام الذي خاض فيه الحزب حرباً مع إسرائيل، إلى حوالي 150 ألف صاروخ اليوم، حوالي 400 منها عبارة عن صواريخ طويلة المدى يمكنها ضرب أي مكان في إسرائيل.

مخزونات أكبر حجماً وصواريخ أطول أمداً
 والنتيجة هي أن الجماعات المسلحة تشكل الآن مستوى من التهديد العسكري التقليدي لم يكن بوسع الدول وحدها أن تصل إليه قبل عشرين عاماً. يقول بروس هوفمان من مجلس العلاقات الخارجية: "إن خطر الحرب على جبهتين بالنسبة لإسرائيل، يبدأ في اتخاذ أبعاد وجودية".

تتيح المخزونات الأكبر حجماً إطلاق طلقات أكبر وأطول أمداً. في حرب الخليج الأولى، أطلق العراق في عهد صدام حسين نحو صاروخ سكود في المتوسط يومياً على إسرائيل لمدة تزيد قليلاً عن شهر. أما حماس، فرغم تسليحها بصواريخ أضعف، فقد ارتفعت من ذروتها البالغة 192 عملية إطلاق يومياً خلال حرب عام 2014 إلى 470 عملية إطلاق في اليوم الأول من تصعيد كبير في عام 2021 (لا يشمل ذلك قذائف الهاون الأصغر حجماً). وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول وحده، أطلقت حماس ما لا يقل عن 3000 صاروخ.

لكن الأرقام ليست هي المشكلة الرئيسية. لقد سجلت حماس عدداً قليلاً نسبياً من الضربات المباشرة على المناطق المبنية. وهذا يشير إلى أن القبة الحديدية، وهو نظام دفاع صاروخي للصواريخ قصيرة المدى، لا يزال يعترض حوالي 90% من أهدافه، كما فعل في الحروب السابقة مع غزة، بحسب المصادر الإسرائيلية.

من بين 1400 إسرائيلي قُتلوا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، قُتل أربعة فقط نتيجة للهجمات الصاروخية، وفقاً لضابط كبير في الجيش الإسرائيلي تحدث إلى صحيفة The Economist البريطانية. لكن المشكلة هي أن الصواريخ تتحسن.

لنتأمل هنا صواريخ سكود التي أطلقها صدام حسين. يقول فابيان هينز من المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية، وهو مركز أبحاث: "لديك نظام مكلف للغاية، ومعقد للغاية في التشغيل، وغير دقيق إلى حد كبير". كان لصواريخ سكود خط دائري محتمل يزيد على كيلومترين، مما يعني أن فقط نصف الصواريخ التي تُطلَق من المتوقع أن تهبط ضمن تلك المسافة من نقطة الاصطدام. وهذا ما جعل هذه الصواريخ صالحة لثلاثة أشياء، كما يقول هينز: التباهي في المسيرات، أو ترويع المدن، أو إطلاق الأسلحة النووية.

في بحثٍ نُشِرَ عام 2021، أظهر مايكل هورويتز، وهو الآن مسؤول كبير في البنتاغون، ولورين كان من جامعة جورج تاون، أنه في عام 1990، كانت 9 دول فقط تمتلك قنابل "ذكية" دقيقة التوجيه، والتي تستخدم مزيجاً من الملاحة بالقصور الذاتي والتوجيه بالليزر وإشارات الأقمار الصناعية للعثور على أهدافها. وحتى القوى الكبرى مثل الصين والهند، ومعظم دول حلف شمال الأطلسي، كانت تفتقر إلى القدرة. ثم أصبحت هذه التكنولوجيا عالمية: فقد امتلكتها 22 دولة بحلول عام 2000، و56 دولة بحلول عام 2017.

نطاق مهاجمة إسرائيل يتسع
 شمل ذلك إيران. وكان صاروخ شهاب-1، وهو صاروخ سكود استخدمته إيران لضرب المسلحين المتمركزين في العراق في التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، يبلغ خطأه الدائري حوالي نصف كيلومتر. واليوم، يُعتقد أن فاتح 110، وهي عائلة صواريخ إيرانية، يبلغ خطأها الدائري أقل من 35 متر، وربما يصل إلى خمسة أمتار مع إشارة موثوقة عبر الأقمار الصناعية، وهي صواريخ جيدة بما يكفي لضرب مركبة كبيرة.

وقد أظهرت هذه الصواريخ قدراتها في يناير/كانون الثاني 2020، عندما ردت على اغتيال الجنرال قاسم سليماني بمهاجمة القوات الأمريكية في العراق وسجلت ست ضربات مباشرة على حظائر الصواريخ. وكان الهجوم الإيراني المُشتبه بطائرات مسيَّرة وصواريخ كروز في العام السابق على منشآت النفط السعودية هو الهدف بالمثل.

يقول هينز: "كان لتلك الضربة تداعيات جيوسياسية ضخمة". في السابق، كانت معظم الدول التي تريد ضرب أعداء بعيدين عنها تحتاج إلى قوة جوية باهظة الثمن؛ فالصاروخ غير الموجّه سيكون عديم الفائدة على مسافة تزيد على ألف كيلومتر. ويضيف: "الآن لديك جهات لا تمتلك قوة جوية -أو لديها قوة جوية ضعيفة مثل إيران- قادرة على ضرب عمق الخصم. يغير هذا الحسابات الإستراتيجية برمتها". أظهرت ضربات 2019 و2020 أن إيران ووكلائها لديهم رادع تقليدي خطير ضد إسرائيل والولايات المتحدة وغيرهما.

يعني النطاق الأكبر أيضاً القدرة على مهاجمة إسرائيل من نطاق أوسع من البلدان. إن الصواريخ قصيرة المدى التي تُطلَق من عتبة إسرائيل في بلاد الشام سوف تكون دائماً أرخص وبالتالي يمكن تحمُّل تكلفتها بالأعداد الأكبر اللازمة لشن هجمات أكبر أو حروب أطول. لكن اليمن لا يزال يشكل منصة انطلاق مفيدة. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان الحوثيون أو رعاتهم الإيرانيون هم من شنوا هذه الهجمات. يمكن للحرس الثوري الإيراني تحميل المسؤولية في الهجمات على المسلحين الحوثيين. وإذا قامت إسرائيل بالانتقام في اليمن، فإن خطر التصعيد والتداعيات السياسية سيكون أقل من خطر الحرب على لبنان أو العراق.

سباق تسلح يقابله سباق لتطوير الأنظمة الدفاعية
 أخيراً، تشكِّل الدقة أيضاً تحدياً عميقاً للدفاعات الصاروخية. تعمل منظومة القبة الحديدية وغيرها من وسائل الدفاع الإسرائيلية من خلال حساب الاتجاه الذي يتجه إليه الصاروخ ولا تعترضه إلا إذا سقط في مكان مهم، مثل منطقة مأهولة بالسكان أو قاعدة عسكرية. في عام 2006، كانت ترسانة حزب الله غير موجهة بالكامل تقريباً، لذا كان من الممكن تجاهل العديد من الصواريخ بأمان. لكن على مدى العقد الماضي، نجحت إيران في إرسال مئات من مجموعات التوجيه، التي تحول الصواريخ العادية إلى صواريخ دقيقة، إلى لبنان، كما يقول مسؤولون إسرائيليون، رغم الغارات الجوية الإسرائيلية المتفرقة في سوريا لاعتراض تلك الإمدادات.

وهذا يعني أنه في حرب مستقبلية -حرب يعتقد المسؤولون الإسرائيليون أنها حتمية- فإن نسبة أكبر بكثير من الصواريخ القادمة سيكون لها هدف مقصود محدد وفرصة جيدة للوصول إليه. سيتعين على إسرائيل أن تنفق المزيد من الصواريخ الاعتراضية نتيجة لذلك. ويبلغ سعر كل صاروخ اعتراضي من طراز القبة الحديدية نحو 100 ألف دولار. أما نظام مقلاع داود، وهو نظام منفصل يتعامل مع الصواريخ الأكبر حجماً، فيكلف أضعاف ذلك المبلغ. وقد تضطر إسرائيل إلى التركيز على المواقع الإستراتيجية، مثل المقرات والقواعد الجوية، بدلاً من المدن.

إحدى طرق التكيف هي الحفاظ على الصواريخ الاعتراضية من خلال تحسين الخوارزمية التي تتنبأ بالمكان الذي من المحتمل أن تهبط فيه الصواريخ. وهناك طريقة أخرى تتمثل في استخدام الحرب الإلكترونية للتشويش على إشارات الملاحة، كما تفعل إسرائيل بالفعل، مما يؤدي إلى إرباك السائقين الذين يعتمدون على تطبيقات الهاتف للتنقل. والثالث هو التركيز على وسائل الاعتراض الرخيصة. أجرت إسرائيل عدة اختبارات لنظام يعتمد على الليزر يعرف باسم الشعاع الحديدي. ومع ذلك، فإن دمجه العملياتي في بطاريات الدفاع الصاروخي الحالية لن يحدث خلال هذه الحرب، علاوة على العيوب الذي يعاني منها هذا النظام، مثل الفعالية المحدودة في الأجواء الملبَّدة بالغيوم.

ويمكن لإسرائيل أيضاً أن تستند إلى حلفائها. تمتلك أمريكا راداراً كبيراً من نوع إكس باند في صحراء النقب في إسرائيل، وقد أسقطت سفنها الحربية وابلاً من الصواريخ من اليمن في 19 أكتوبر/تشرين الأول. حتى أن المملكة السعودية اعترضت صاروخاً واحداً من هذا الوابل، وهي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ولكنها تشترك في الرادار عبر أمريكا. وفي يونيو/حزيران من العام الماضي، أعلنت إسرائيل أنها انضمت إلى تحالف الدفاع الجوي في الشرق الأوسط، وهو مخطط تقوده الولايات المتحدة ويضم دولاً عربية.

يقول يائير راماتي، وهو مهندس إسرائيلي وأحد المطورين الأصليين لبرنامج "آرو" والرئيس السابق لهيئة الدفاع الصاروخي في وزارة الدفاع الإسرائيلية: "إن نجاح هذه التكنولوجيا يكمن في قدرتها على التكيف على مر السنين مع مجموعة من التهديدات المختلفة القادمة من اتجاهات مختلفة". وأضاف: "منذ أكثر من 30 عاماً، كان هناك سباق تسلح، حيث كان أعداء إسرائيل يبنون ترساناتهم باستمرار، ونحن نعمل على تطوير أنظمتنا الدفاعية". لا يُظهِر هذا السباق أي علامةٍ على التباطؤ.

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