غزة.. مستشفى القدس يخرج عن الخدمة

وقالت الجمعية في بيان نشرته على موقع "أكس" إن "الطواقم الطبية تبذل قصارى جهدها من أجل توفير الرعاية الطبية للمرضى والجرحى حتى ولو بالطرق التقليدية، في ظل سوء الأوضاع الإنسانية داخل المستشفى، ونقص الإمدادات الطبية والطعام والماء".وحملت الجمعية "المجتمع الدولي وكافة الدول الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، المسؤولية عن الانهيار الكامل للمنظومة الصحية، وما آل إليه الوضع الإنساني الكارثي في القطاع".وجددت الجمعية مناشدتها للجهات والمنظمات الدولية، "بضرورة إدخال المساعدات والاحتياجات الضرورية لمحافظتي غزة والشمال بشكل عاجل، لإنقاذ ما تبقى من مقومات كفيلة باستدامة خدمات الرعاية الصحية وتعزيز صمود المستشفيات المتبقية وخدمات الإسعاف والطوارئ في المحافظتين المذكورتين".