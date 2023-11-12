برلماني إسرائيلي يوجه طلباً "غريباً" لترحيل الفلسطينيين الى اسكتلندا

ونقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، عن نسيم فاتوري، نائب رئيس الكنيست عضو لجنة الأمن والخارجية في البرلمان الإسرائيلي، مطالبته بترحيل أهالي قطاع غزة إلى البلدان المستعدة لاستقبالهم، وعلى رأسها اسكتلندا.وأوضح فاتوري أنه "في حال مجيء رئيس وزراء اسكتلندا، حمزة يوسف، نطلب منه استقبال أهالي غزة، ونفتح له ميناء غزة ونجلب له السفن لترحيلهم".