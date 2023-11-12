البيت الأبيض: لا يمكن العودة إلى 6 أكتوبر

وقال سوليفان في مقابلة مع "سي بي إس" CBS الأميركية، إن "واشنطن منخرطة في المفاوضات بين إسرائيل وقطر بشأن المحتجزين، مضيفاً أنه "لا يمكن العودة إلى 6 أكتوبر/ تشرين الاول عندما يتعلق الأمر بالحكم في غزة".وأضاف، إنه "يجب أن يترك الأمر للشعب الفلسطيني ليقرر كيف سيكون شكل حكمه المستقبلي".وأوضح مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض: "سننقل الأميركيين إلى خارج غزة اليوم".