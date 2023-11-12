حماس تعلق مفاوضات إطلاق سراح الرهائن

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول فلسطيني قوله: "حماس علقت مفاوضات الأسرى بعد تصرفات الجيش الإسرائيلي بشأن مستشفى الشفاء".وفي وقت سابق اليوم، أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، ان الجيش الإسرائيلي ارتكب فظائع في مستشفيات قطاع غزة، خصوصا مجمع الشفاء الطبي.وقالت الكيلة في بيان صحفي، إن "الجيش الإسرائيلي لا يقوم بإخلاء المستشفيات، بل بإلقاء الجرحى والمرضى إلى الشارع للموت المحتم، و"هذا ليس إخلاء بل طرد تحت تهديد السلاح".