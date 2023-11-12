إصابة 7 جنود إسرائيليين بسقوط قذائف قرب حدود لبنان

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "أصيب سبعة جنود إسرائيليين بجروح طفيفة في وقت سابق اليوم نتيجة إطلاق قذائف هاون في منطقة المنارة، وتم نقل المقاتلين إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي".هذا وأعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الأحد، استهداف ثكنة إسرائيلية وتجمعات للجنود جنوبي لبنان، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها.ودخلت حرب غزة يومها الـ37 مع استمرار الاشتباكات العنيفة بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، في ظل كارثة صحية وإنسانية في القطاع نتيجة للقصف الإسرائيلي المستمر.