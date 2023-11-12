"أرقام صادمة" تخص المنشآت الطبية في غزة

وجاء في بيان مشترك صادر عن منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف): "خلال الـ 36 يوما الماضية، سجلت منظمة الصحة العالمية ما لا يقل عن 137 هجوما على منشآت طبية في غزة، أسفرت عن مقتل 521 شخصا وإصابة 686، بما في ذلك 16 حالة وفاة و38 إصابة بين العاملين في المجال الطبي في أثناء أداء واجبهم".وفقا للبيان، فإن أكثر من نصف المستشفيات في قطاع غزة مغلق، وباقي المستشفيات تعمل "تحت ضغط هائل ويمكنها تقديم خدمات محدودة للغاية".وتابع البيان: "لا يمكن للعالم أن يظل صامتا بينما تتحول المستشفيات التي يجب أن تكون ملاذا آمنا إلى أماكن للموت والدمار واليأس. يجب اتخاذ إجراءات دولية حاسمة لضمان وقف فوري لإطلاق النار لأغراض إنسانية ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح، فضلا عن الحفاظ على ما تبقى من النظام الصحي في غزة. يجب أن يتوقف العنف على الفور".وأظهر مقطع فيديو انتشر يوم أمس السبت، لحظات مرعبة من داخل "حزام ناري" شنته الطائرات الحربية الإسرائيلية على محيط مستشفى العودة في تل الزعتر شمالي شرق قطاع غزة.وأسفر القصف الإسرائيلي العنيف عن إصابة أحد المسعفين وتدمير عدد من سيارات الإسعاف وفق شهود عيان.