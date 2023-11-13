بلومبرغ: كل يوم حرب ضد حماس يكلف إسرائيل 260 مليون دولار

وأوضحت "بلومبرغ" أن عجز ميزانية الدولة في أكتوبر زاد بأكثر من سبعة أضعاف مقارنة بالعام الماضي.كما أشارت الوكالة إلى أن احتياطيات الكيان انخفضت بأكثر من 7 مليارات دولار في أكتوبر الماضي.وأفادت وكالة "بلومبرغ"، بأن الاحتياطيات تراجعت بمقدار 7.3 مليار دولار أو بنسبة 3.7%، إلى 191.2 مليار دولار، وهذا أدنى مستوى في نحو عام.