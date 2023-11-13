الحصيلة ترتفع.. إسرائيل تعلن مقتل ضابطين من "الكوماندوز" في غزة

هيئة البث الإسرائيلية، قالت إن الجندي الأول هو الرائد يسسخار نتان، 28 سنة، وهو ضابط في تشكيل الكوماندوز، والثاني الرقيب أول إيتاي شوهام، 21 سنة، وهو ضابط في تشكيل الكوماندوز كذلك.إضافة إلى ذلك، أكدت الهيئة الإسرائيلية إصابة مقاتل وصفت جراحه بالخطيرة، خلال المعارك التي دارت بالقطاع يوم أمس الأحد.يأتي الإعلان عن مقتل ضابطيْ الكوماندوز، بعد يومين من إعلان جيش الاحتلال مقتل 5 جنود خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة مع مقاتلين فلسطينيين، وأشار الجيش إلى أن القتلى هم من "لواء نخبة الاحتياط"، وأضاف في بيانه أن "القتلى من رتب عسكرية عالية".وبحسب المتحدث العسكري لجيش الاحتلال، فإنه تم حتى الآن تسليم إخطارات إلى عائلات 363 مقاتلاً من الجيش سقطوا في هذه الحرب.يأتي هذا، فيما تخوض قوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة اشتباكات عنيفة مع مقاتلين فلسطينيين، على محاور التقدم شمالي القطاع وجنوبيه، بالإضافة إلى محاصرتها لمستشفيات القطاع المكتظة بالنازحين.وكان الناطق باسم كتائب "القسام"، الجناج العسكري لحركة "حماس"، أبو عبيدة، قد قال الأربعاء 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، إنهم وثقوا تدمير 136 آلية عسكرية إسرائيلية كلياً أو جزئياً، منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة.ثم أعلنت "القسام"، يوم السبت 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، تدمير مقاتلي الحركة 25 آلية عسكرية إسرائيلية خلال الساعات الـ48 الماضية من ذلك اليوم.يأتي هذا فيما يواصل جيش الاحتلال لليوم الـ38، شن حربٍ مدمرة على غزة، خلّفت 11 ألفاً و180 شهيداً، بينهم 4 آلاف و609 أطفال، و3 آلاف و100 امرأة، فضلاً عن 28 ألفاً و200 مصاب، 70% منهم من الأطفال والنساء، وفقاً لمصادر رسمية فلسطينية، مساء الأحد.بينما قتلت "حماس" 1200 إسرائيلي وأصابت 5431، بحسب مصادر رسمية إسرائيلية. كما أسرت نحو 242 إسرائيلياً، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب الحركة في مبادلتهم مع أكثر من 7 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.