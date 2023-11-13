رغم الدمار والحصار.. مخيم جباليا بفلسطين يضج بالحياة (فيديو)

الساحة الفلسطينية

السومرية نيوز - دوليات



على الرغم من مشاهد الحرب والدمار التي شهدتها أغلب المدن الفلسطينية، الا أن عددا من الناشطين تداولوا مقطع فيديو لجولة في مخيم جباليا حيث يضج بالحياة وكأنه يتحدى آلة الحرب بقوة الصمود.