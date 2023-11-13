وصول سفينة تركية تحمل "مستشفيات ميدانية" لعلاج جرحى غزة

وتعتبر سفينة المساعدات الأولى التي تحمل مستشفيات ميدانية لغزة تصل إلى مصر في وقت خرجت كل مستشفيات محافظة غزة عن الخدمة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.وأعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، وصول سفينة محملة بالمساعدات الطبية من أجل غزة إلى مصر، وفق وكالة الأنباء التركية "الأناضول".وعلى حسابه بمنصة "أكس"، أكد وزير الصحة وصول سفينة المساعدات التركية لميناء العريش، ونشر مقطع فيديو لها.وأشار الوزير إلى أن الخدمات الطبية لقطاع غزة يتم التنسيق فيها مع الجانب المصري.وفي سياق متصل، أكد مسؤول في وزارة الصحة التركية لـ"فرانس برس" أن "السفينة التي وصلت العريش تحمل معدات وتجهيزات وسيارات إسعاف لإقامة ثمانية مستشفيات ميدانية".وأضاف أن تركيا طلبت موافقة السلطات المصرية على إقامة هذه المستشفيات في العريش التي تبعد 40 كيلومترا عن معبر رفح، موضحا أن السلطات المصرية "أعطتنا بالفعل الضوء الأخضر وسنقيم المستشفيات في الأماكن التي حددوها لنا".