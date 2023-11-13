ابن الرئيس الإسرائيلي مفقود في غزة

وقالت ميشال هرتسوغ لهيئة البث الإسرائيلية، إن أن "أحد أبنائها من بين الجنود الإسرائيليين الذين تم استدعاؤهم للقتال في غزة".وأضافت: "لم يكن لدينا أي اتصال معه منذ بعض الوقت، لكن لدينا أمل".ولم تذكر زوجة الرئيس أي من أبنائهما الثلاثة موجود في غزة.وأعلنت إسرائيل مقتل أكثر من 40 من جنودها داخل غزة، منذ بدء عملياتها البرية داخل القطاع قبل أسابيع.