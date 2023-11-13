الإحصاء الفلسطيني: القصف الإسرائيلي قتل 3141 طالباً

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن بيان للجهاز أن "4863 من الطلبة أصيبوا جراء القصف الإسرائيلي، منهم 4613 في قطاع غزة و250 في الضفة الغربية. كما اعتقلت إسرائيل 67 طالباً، جميعهم من الضفة.وأوضح الجهاز المركزي للإحصاء أن "45 مدرسة في قطاع غزة لحق بها دمار بالغ، كما تعرضت 50 مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لهجمات من إسرائيل".وأضاف أنه "تم تعطيل جميع المدارس في قطاع غزة منذ بدء القصف مما يحرم حوالي 608 آلاف طالب وطالبة من حقهم بالتعليم المدرسي. كما تم استخدام 70 مبنى مدرسي حكومي و145 مبنى مدرسي تابع للأونروا كمراكز إيواء للنازحين من غزة".ومنذ 7 تشرين الاول، أبلغت وزارة الصحة عن مقتل "أكثر من 11 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 27 ألفا آخرين".