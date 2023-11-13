"الأونروا" بشأن غزة: عملياتنا ستتوقف في غضون 48 ساعة

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا"، الاثنين، أن عملياتها ستتوقف بغزة في غضون الـ 48 ساعة المقبلة.



وقالت "الأونروا" بحسب "الجزيرة نت"، إن "عملياتنا ستتوقف في غزة في غضون الـ 48 ساعة القادمة حيث لا يسمح بدخول الوقود".

وأطلقت وكالة الأمم المتحدة، "نداء إنسانيا عاجلا لتلبية الاحتياجات الإنسانية- حتى نهاية العام- للمتضررين من الصراع في قطاع غزة والضفة الغربية".

ويتعرض قطاع غزة المحاصر من سنوات طويلة، لقصف إسرائيلي كثيف منذ إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى"، أسفر عن آلاف الضحايا من الفلسطينيين.

وأطلقت حركة حماس، في (7 تشرين الأول 2023) عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل مطلقة آلاف الصواريخ، اسفرت عن مقتل وإصابة وأسر المئات من الجنود الإسرائيليين.