غزة.. قتال شرس وتدمير دبابات إسرائيلية شمال القطاع

وأفادت مصادر إعلامية فلسطينية في غزة أن "قتالا شرسا يجري الآن في مدينة حانون الذي قال الجيش الإسرائيلي سيطر عليها".وقالت "كتائب القسام" في بيان أن "مجاهدي القسام استهدفوا قوة صهيونية خاصة متحصنة في مبنى بقذيفة "TBG" شمال بلدة بيت حانون".كما أعلنت "القسام" استهداف "دبابتين صهيونيتين شمال بيت حانون بقذائف الياسين 105، وقنص جندي صهيوني شمال بيت حانون وتصيبه إصابة مباشرة".على صعيد آخر، قالت "القسام" في بيانات أخرى أنها استهدفت:" دبابتين صهيونيتين غرب مدينة غزة بقذائف الياسين 105"، كما أكدت "تدمير دبابة صهيونية جنوب غرب مدينة غزة بقذيفة الياسين 105".وأوضحت الكتائب أنها "استهدفت قوات العدو المتوغلة في محور جنوب غزة، وشرق جحر الديك بقذائف الهاون من العيار الثقيل".وقالت "كتائب القسام" إنها "تستهدف 4 آليات صهيونية في محور شمال غرب مدينة غزة بقذائف الياسين 105، ودبابتين صهيونيتين بقذيفة الياسين 105 وقذيفة تاندوم غرب مدينة غزة، وتدمير ناقلة جند صهيونية غرب مدينة غزة بقذيفة الياسين واحتراقها بالكامل".ولا تزال الاشتباكات مستمرة على عدة محاور في قطاع غزة، أبرزها محيط مستشفى الشفاء والمحور الغربي للمدينة، حيث تحاول القوات الإسرائيلية التقدم نحو مجمع الشفاء الطبي.