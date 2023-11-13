بالأرقام.. حصيلة جديدة لضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة

وأضاف المكتب، أن الحصيلة منذ السابع من أكتوبر تشمل 4630 طفلا و3130 امرأة.إلى جانب ذلك، يقول مسؤولون إن أكثر من ثلثي سكان غزة، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، فروا من منازلهم منذ بدء الحرب، فيما يعيشون ظروفا إنسانية صعبة، بسبب حرمانهم من الماء والكهرباء والمواد الغذائية والأدوية.وترفض إسرائيل حتى الآن وقف إطلاق النار، في الوقت الذي تبذل به عدة دول جهودا كبيرة لاحتواء الصراع المتفاقم، ووقف الهجمات العنيفة المستمرة منذ أكثر من شهر على قطاع غزة.والأحد، قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان لمحطة "سي إن إن"، إن "مفاوضات نشطة ومكثفة" جارية وتشمل إسرائيل ومصر وقطر والولايات المتحدة، بخصوص تأمين إطلاق سراح المزيد من المحتجزين، لكن لم يتضح إن كانوا جميعا ما زالوا على قيد الحياة.