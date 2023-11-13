العراق يطالب بوقف الهجمات العدائية على غزة

طالبت وزارة الخارجية العراقية، الاثنين، بوقف الهجمات العدائية على غزة، مؤكدة تضامن العراق مع أبناء القطاع.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان، "تُدينُ وزارة الخارجيَّة العراقيَّة، بأشدِّ العبارات إستمرار سلطة الإحتلال الإسرائيليّ، بشكلٍ مُمَنهَج، إنتهاك القانون الدوليّ وجرائمها ضد المواطنين الفلسطينيين واعتداءاتها المتكررة وبشكل سافر على الأبنيّة والمنشآت الخدمية، التي كان آخرها قصف مقرّ اللجنة القطريَّة لإعادة إعمار غزّة، اليوم، غير آبهةٍ بالمطالبات الدوليّة بضرورة الوقف الفوريّ لهذه الحرب العدوانيّة على القطاع".

وأضاف "تُؤَكِّد الوزارة تضامن حكومة وشعب العراق مع أبناء غزّة، ونطالبُ بوقفِ الهجمات العدائيَّة على الآمنين فيها، التي تعدُّ انتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدوليّ والإنسانيّ".

ولفت الصحاف الى أن الخارجية العراقية "تجدّدُ مطالبتها لمجلس الأمن وللمجتمع الدوليّ بتحمُّل مسؤولياتهم ووضع حدٍّ لهذه الإنتهاكات التي تجاوزت بصورها وآثارها التدميريَّة، حدود الوصف"، مضيفاً "من موقع الإلتزام بحقِّ شعب فلسطين بتقرير مصيره، نُعرِبُ مجدداً عن دعمنا ومساندتنا للجُهُود الراميَّة إلى وقف هذه الإنتهاكات، وفقاً لمقاصد ميثاق الأمم المُتحدة ومبادئه".





