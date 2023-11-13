الاتحاد الأوروبي بشأن غزة: الوضع مقلق للغاية

وصرح بوريل، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قائلا: "وضع المستشفيات مقلق للغاية، وبعضها مدمر.. بحسب منظمة الصحة العالمية 20 مستشفى من أصل 35، توقفت عن العمل بسبب عدم وجود وقود ولا ماء ولا كهرباء".وأشار بوريل إلى الصعوبات في توصيل المساعدات الإنسانية لسكان القطاع، موضحا: "لقد قمنا بزيادة المساعدات الإنسانية إلى 100 مليون يورو، ولكن يجب تسليم هذه المساعدات.. ولا جدوى من تسليمها إذا لم تتمكن الشاحنات من الوصول إلى غزة".كما أكد بوريل أن "الاتحاد الأوروبي يعارض تغيير حدود غزة وطرد سكانها"، داعيا إلى وقف فوري للقتال بقطاع غزة وإجلاء مرضى المستشفيات، مؤكدا أن "الاتحاد يشعر بقلق بالغ إزاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة هناك".ودخلت الحرب على غزة يومها الـ38، حيث يستمر القصف الإسرائيلي للقطاع مع تواصل الاشتباكات في عدة محاور، في ظل كارثة صحية وإنسانية في القطاع، فيما أكد مدير عام المستشفيات في قطاع غزة محمد زقوت، تعرض جميع مشافي القطاع لقصف إسرائيلي مستمر، مما تسبب في عجز القطاع الصحي عن تقديم خدماته للجرحى.