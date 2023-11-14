العواصف والأمطار تزيد معاناة النازحين في غزة (فيديو)

السومرية نيوز - دوليات



يبدو ان الأحوال الجوية لم تكن رحيمة هي الأخرى بسكان مدينة غزة النازحين، بعد هبوب عواصف رعدية وأمطار كثيفة زادت من معاناتهم في مخيمات النزوح.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يبين الأوضاع الصعبة التي يعيشها النازحون في ظل هذا الطقس السيء.



أدناه مقطع الفيديو: