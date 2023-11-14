الحوثي: لو توفر لنا منفذ بري لفلسطين لتحركنا في مواجهة الصهاينة

وقال الحوثي إن "القمة العربية الأخيرة الطارئة لم تخرج بأي موقف لما يحدث في فلسطين، ومن الواضح أن الأنظمة العربية تفقد الجدية في التحرك تجاه ما يحدث في غزة"، متسائلاً: "قمة يقولون عنها إنها تمثل كل المسلمين تخرج فقط ببيان بمطالبة كلامية هل هذه قدرات 57 بلداً عربياً؟".وأضاف الحوثي: "لو توفر لشعبنا منفذ بري لفلسطين لتحرك أبناء شعبنا بمئات الآلاف من المجاهدين للمواجهة المباشرة مع العدو الصهيوني".وتابع أن "هناك عملية للقوة الصاروخية والسلاح المسير نفذت بالأمس ضد العدو الصهيوني، الذي لم يجرؤ على رفع أعلام إسرائيل في سفنه في البحر الأحمر بل يتجه للتمويه وهذا يدلل على مدى جدوى موقفنا وتأثيرنا في استهداف العدو".