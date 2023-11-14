رعب وجثث متناثرة.. مقطع مصور من داخل مستشفى الشفاء بغزة (فيديو)

السومرية نيوز – دوليات



تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يبين الوضع الكارثي داخل وخارج مستشفى الشفاء في مدينة غزة.

ويبين الفيديو جثثا متناثر في كل مكان ودمار هائل في البنى التحتية في ظل الاستهداف الإسرائيلي السافر للشعب الفلسطيني في غزة.



أدناه مقطع الفيديو: