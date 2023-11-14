للضغط على إسرائيل.. مئات الموظفين الأميركيين يوجهون دعوة لبايدن

Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
انتخابات مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
مصدر حكومي بشأن أنباء استقالة وزراء: ليست صحيحة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

للضغط على إسرائيل.. مئات الموظفين الأميركيين يوجهون دعوة لبايدن

الساحة الفلسطينية

2023-11-14 | 10:48
للضغط على إسرائيل.. مئات الموظفين الأميركيين يوجهون دعوة لبايدن
754 مشاهدة

وجه أكثر من 400 موظف وسياسي معين، يمثلون حوالي 40 وكالة حكومية أميركية خطابا إلى الرئيس الأميركي، جو بايدن، الثلاثاء، للاحتجاج على دعمه إسرائيل في الحرب الجارية مع حركة حماس في غزة، وطالبوه بالعمل على "وقف فوري لإطلاق النار"، ودفع إسرائيل نحو السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وهذا الخطاب الأحدث في سلسلة رسائل ومذكرات الاحتجاج لموظفين في الحكومة الأميركية، من بينها ثلاث مذكرات داخلية وقعها العشرات من موظفي وزارة الخارجية، ورسالة مفتوحة موقعة من أكثر من 1000 موظف في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، وفق الصحيفة.

وقالت الصحيفة نيو يورك تايمز إن "موقعي الخطاب المرسل، وخطاب الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لم تنشر أسماؤهم وذلك بسبب "القلق على سلامتهم الشخصية وخطر فقدان وظائفهم"، بينما تشير مذكرات وزارة الخارجية إلى أسماء الموقعين وفق آلية في الوزارة تسمح لموظفيها بالتعبير عن معارضتهم لسياسات الحكومة مع إرفاق أسمائهم، دون خشية الانتقام".


ويبدأ الخطاب الموقع من 400 شخص بإدانة هجوم حماس في السابع من أكتوبر، ثم يدعو بايدن إلى العمل على وقف الحرب، إذ جاء في الرسالة: "ندعو الرئيس بايدن إلى المطالبة بشكل عاجل بوقف إطلاق النار، والدعوة إلى وقف تصعيد الصراع الحالي بواسطة ضمان الإفراج الفوري عن الرهائن الإسرائيليين، والفلسطينيين المحتجزين تعسفيا، واستعادة خدمات المياه والوقود والكهرباء وغيرها من الخدمات الأساسية، ومرور المساعدات الإنسانية الكافية إلى قطاع غزة".

ويضيف أن "الأغلبية الساحقة من الأميركيين يؤيدون وقف إطلاق النار"، مرفقا استطلاعا للرأي أظهر أن 66 في المئة من الأميركيين يرون أن على الولايات المتحدة الضغط على إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار.

وجاء في الخطاب كذلك: "لا يريد الأميركيون أن ينجر الجيش الأميركي إلى حرب أخرى مكلفة ولا معنى لها في الشرق الأوسط".

وقال اثنان من المعينين السياسيين الذين ساعدوا في تنظيم هذا الاحتجاج إن غالبية الموقعين هم معينون سياسيون لديهم توجهات مختلفة، ويعملون في جميع قطاعات الحكومة، من مجلس الأمن القومي إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل.

وبعض الموقعين على الخطاب هم من ساعدوا بايدن في حملة انتخابه عام 2020، وقالوا في مقابلات إنهم يشعرون بالقلق من أن دعم الإدارة للحرب يتعارض مع موقف الناخبين الديمقراطيين بشأن هذه القضية.

وقال شخصان ساعدا في تنظيم الرسالة إنهما وافقا على العمل في الإدارة لأن بايدن أكد أنه يريد حكومة أكثر تمثيلا للناخبين الأميركيين، لكن مخاوفهما ومخاوف المعينين السياسيين الآخرين "تم تجاهلها إلى حد كبير".

وفي المقابل، تقول نيويورك تايمز إن بعض المسؤولين الأميركيين قالوا في أحاديثهم الخاصة إنه بينما يرحب كبار المسؤولين بالخلاف في الرأي، يجب على موظفي الحكومة أن يفهموا ويقبلوا أنهم لن يتفقوا دائما مع السياسة الأميركية.

وقال المسؤولون إن المعارضة بشأن سياسة الإدارة "تعكس فجوة بين الأجيال وغالبية المعارضين هم موظفون في العشرينات والثلاثينات من العمر، رغم أن العديد من الموظفين الأكبر سنا هم أيضا ضمن المحتجين.

وتعارض الإدارة الأميركي وقف إطلاق النار، خشية أن يسمح لحماس بإعادة تشكيل صفوفها لشن هجمات مستقبلية، ودعت بدلا من ذلك إلى هدن إنسانية للسماح بتوصيل المساعدات إلى غزة وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.

ونوهت الصحيفة إلى أن خطابات الاحتجاج جاءت بعد اجتماع نحو 70 شخصا من المعينين السياسيين المسلمين والعرب بمسؤولين كبار في إدارة بايدن يوم 23 أكتوبر.

وخلال الاجتماع قالوا إنهم تعرضوا لضغوط من أصدقائهم وعائلاتهم للاستقالة، وشهد الاجتماع بكاء بعض الحاضرين الذين كانوا يطالبون بوقف إطلاق النار، وعدم تجاهل أرواح المدنيين، وتقييد إرسال الأسلحة للجيش الإسرائيلي.

وتشير الصحيفة إلى أرسال 3 مذكرات احتجاج من موظفي وزارة الخارجية للوزير، أنتوني بلينكن. اثنتان في الأسبوع الأول من الحرب والثالثة في الآونة الأخيرة.

وكان موقع أكسيوس كشف، الاثنين، تفاصيل المذكرة الأخيرة التي دعت إدارة بايدن إلى تغيير سياستها إزاء الحرب، وقالت إن إسرائيل ترتكب "جرائم حرب".

وجاء في المذكرة أن الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر، وتشمل قطع الكهرباء وتقييد المساعدات وشن هجمات أدت إلى نزوح مئات الآلاف من الفلسطينيين "تشكل جميعها جرائم حرب و/أو جرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي".

وقالت صحيفة نيويورك تايمز، الثلاثاء، إن بلينكن رد الاثنين على "المعارضة الداخلية" إذ بعث برسالة إلكترونية إلى موظفي الوزارة كتب فيها: "أعلم أن المعاناة الناجمة عن هذه الأزمة لها أثر شخصي عميق على كثيرين منكم"، مضيفا أنه يدرك أن "بعض الأشخاص في الوزارة قد يختلفون مع نهجنا أو لديهم وجهات نظر بشأن ما يجب أن نفعله بشكل أفضل".

وقال بلينكن في الرسالة إن وزارة الخارجية "نظمت منتديات في واشنطن للاستماع إليكم، وحثت المديرين والفرق على إجراء مناقشات صريحة حتى نتمكن من سماع تعليقاتكم وأفكاركم".
>> انضم الى السومرية على واتساب ليصلك كل جديد، أنقر هنا

الساحة الفلسطينية

دوليات

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
Morning Live
Play
Morning Live
احتمالية حدوث جفاف في العراق مستقبل - الحلقة ١٤٩ | الموسم 2
05:00 | 2023-11-14
Play
احتمالية حدوث جفاف في العراق مستقبل - الحلقة ١٤٩ | الموسم 2
05:00 | 2023-11-14
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الطيران بغداد - الحلقة ١٤٥ | الموسم 6
04:00 | 2023-11-14
Play
ساحة الطيران بغداد - الحلقة ١٤٥ | الموسم 6
04:00 | 2023-11-14
Celebrity
Play
Celebrity
الممثل العراقي طه البياتي - الحلقة ٣٦ | الموسم 2
14:30 | 2023-11-13
Play
الممثل العراقي طه البياتي - الحلقة ٣٦ | الموسم 2
14:30 | 2023-11-13
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ تشرين الثاني ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-11-13
Play
نشرة ١٣ تشرين الثاني ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-11-13
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-11-2023 | 2023
11:30 | 2023-11-13
Play
العراق في دقيقة 13-11-2023 | 2023
11:30 | 2023-11-13
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
القهوة مر مزاجي اما ما هو مر الحياه - 13-11-2023 | 2023
02:30 | 2023-11-13
Play
القهوة مر مزاجي اما ما هو مر الحياه - 13-11-2023 | 2023
02:30 | 2023-11-13
عشرين
Play
عشرين
بلد الأربعة ملايين موظّف... سياسة فاحلة ومؤسسات مترهلة! - الحلقة ٣٢ | الموسم 2
15:30 | 2023-11-12
Play
بلد الأربعة ملايين موظّف... سياسة فاحلة ومؤسسات مترهلة! - الحلقة ٣٢ | الموسم 2
15:30 | 2023-11-12
خط أحمر
Play
خط أحمر
عصابة باكستانية في قبضة إستخبارات الشرطة الاتحادية - الحلقة ٢٩ | الموسم 6
14:30 | 2023-11-12
Play
عصابة باكستانية في قبضة إستخبارات الشرطة الاتحادية - الحلقة ٢٩ | الموسم 6
14:30 | 2023-11-12
رحال
Play
رحال
بابل ام الحضارات والآثار والفن - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
13:30 | 2023-11-11
Play
بابل ام الحضارات والآثار والفن - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
13:30 | 2023-11-11
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ١١ الى ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٣ | 2023
02:00 | 2023-11-11
Play
من ١١ الى ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٣ | 2023
02:00 | 2023-11-11
الأكثر مشاهدة
Morning Live
Play
Morning Live
احتمالية حدوث جفاف في العراق مستقبل - الحلقة ١٤٩ | الموسم 2
05:00 | 2023-11-14
Play
احتمالية حدوث جفاف في العراق مستقبل - الحلقة ١٤٩ | الموسم 2
05:00 | 2023-11-14
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الطيران بغداد - الحلقة ١٤٥ | الموسم 6
04:00 | 2023-11-14
Play
ساحة الطيران بغداد - الحلقة ١٤٥ | الموسم 6
04:00 | 2023-11-14
Celebrity
Play
Celebrity
الممثل العراقي طه البياتي - الحلقة ٣٦ | الموسم 2
14:30 | 2023-11-13
Play
الممثل العراقي طه البياتي - الحلقة ٣٦ | الموسم 2
14:30 | 2023-11-13
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ تشرين الثاني ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-11-13
Play
نشرة ١٣ تشرين الثاني ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-11-13
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-11-2023 | 2023
11:30 | 2023-11-13
Play
العراق في دقيقة 13-11-2023 | 2023
11:30 | 2023-11-13
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
القهوة مر مزاجي اما ما هو مر الحياه - 13-11-2023 | 2023
02:30 | 2023-11-13
Play
القهوة مر مزاجي اما ما هو مر الحياه - 13-11-2023 | 2023
02:30 | 2023-11-13
عشرين
Play
عشرين
بلد الأربعة ملايين موظّف... سياسة فاحلة ومؤسسات مترهلة! - الحلقة ٣٢ | الموسم 2
15:30 | 2023-11-12
Play
بلد الأربعة ملايين موظّف... سياسة فاحلة ومؤسسات مترهلة! - الحلقة ٣٢ | الموسم 2
15:30 | 2023-11-12
خط أحمر
Play
خط أحمر
عصابة باكستانية في قبضة إستخبارات الشرطة الاتحادية - الحلقة ٢٩ | الموسم 6
14:30 | 2023-11-12
Play
عصابة باكستانية في قبضة إستخبارات الشرطة الاتحادية - الحلقة ٢٩ | الموسم 6
14:30 | 2023-11-12
رحال
Play
رحال
بابل ام الحضارات والآثار والفن - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
13:30 | 2023-11-11
Play
بابل ام الحضارات والآثار والفن - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
13:30 | 2023-11-11
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ١١ الى ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٣ | 2023
02:00 | 2023-11-11
Play
من ١١ الى ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٣ | 2023
02:00 | 2023-11-11
نعم
نعم
سيواجهون رفضاً دولياً
سيواجهون رفضاً دولياً
وصولهم يمثل خطورة عليهم
وصولهم يمثل خطورة عليهم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.