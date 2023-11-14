وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن الوصول إلى وسط غزة

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الثلاثاء، عن الوصول إلى وسط مدينة غزة.



وقال غالانت في إيجاز صحفي، "جنودنا وصلوا إلى وسط مدينة غزة وهذا له أهمية كبرى"، معتبراً أن "حماس فقدت السيطرة على شمالي غزة".

وأضاف "مستمرون في العمل داخل مدينة غزة وسنواصل الضغط على حماس بحثا عن المخطوفين"، مشدداً بالقول "لن يكون هناك مكان آمن في قطاع غزة حتى تحقيق أهدافنا، ولا يمكن حصر العملية في عدد محدد من الأيام".

وتابع غالانت "هدفنا الانتصار في الحرب وهذا يعني عدم وجود تهديد عسكري مستقبلا من قبل حماس"، مضيفاً "نحن غير معنيين بالحرب على الجبهة الشمالية ونحذر حزب الله من ارتكاب خطأ".