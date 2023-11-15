مفاوضات قطرية إطلاق سراح 50 رهينة مقابل هدنة في غزة

وقال المسؤول أن "الاتفاق الذي تجري مناقشته والذي جاء بالتنسيق مع الولايات المتحدة سيشهد أيضا إفراج إسرائيل عن بعض النساء والأطفال من سجونها وزيادة كميات المساعدات الإنسانية التي تسمح بدخولها لقطاع غزة".وإذا تم الاتفاق فسيشكل "أكبر عملية إفراج عن محتجزين لدى حماس منذ بدء الحرب في غزة".وقال المسؤول، إن "حماس وافقت على المبادئ العامة للاتفاق، لكن إسرائيل لم توافق بعد وما زالت تتفاوض على التفاصيل".ولم يعرف بعد عدد النساء والأطفال الفلسطينيين الذين ستطلق إسرائيل سراحهم من سجونها في إطار الاتفاق الذي تتم مناقشته.