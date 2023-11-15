الأمم المتحدة: مذبحة غزة يجب ان تتوقف

وقال مارتن غريفيث في بيان "بينما تبلغ المذبحة في غزة مستويات جديدة من الرعب كل يوم، يواصل العالم مشاهدة ذلك في حال من الصدمة بينما تتعرض المستشفيات لإطلاق النار ويموت الأطفال الخدج ويُحرم السكان بأكملهم من وسائل البقاء الأساسية. لا يمكن السماح باستمرار هذا الأمر".وفي وقت سابق اليوم، عبر غريفيث، عن فزعه مما قال إنها تقارير تحدثت عن هجمات عسكرية في مستشفى الشفاء بقطاع غزة.وأضاف عبر منصة إكس (تويتر سابقا) أن "حماية الرضّع والمرضى والأطقم الطبية والمدنيين يجب أن تعلو أي اعتبار آخر... المستشفيات ليست ساحات للقتال".وكانت وسائل إعلام فلسطينية ذكرت في وقت سابق اليوم، أن الجيش الإسرائيلي اقتحم مجمع الشفاء الطبي في غزة، وطلب من جميع الموجودين فيه التجمع وسط الساحة الشرقية تمهيدا للإخلاء.وذكر بيان صحافي للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الجيش الإسرائيلي اقتحم المجمع فجرا، مشيرا إلى وجود قرابة 9000 من الطواقم الطبية والجرحى والمرضى والنازحين بداخله.في حين قال الجيش الإسرائيلي إن قواته خاضت اشتباكات وقتلت مسلحين قبل دخولها مستشفى الشفاء، وذكر في بيان عبر حسابه على تليغرام أنه قبل دخول المجمع "تعاملت القوات مع عبوات ناسفة ومسلحين ووقع تبادل لإطلاق النار وقُتل مسلحون".وفي وقت لاحق، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه لا مؤشرات على وجود محتجزين في مستشفى الشفاء بقطاع غزة.غير أنها أكدت أن عمليات المسح مستمرة، وأنه تم العثور على أسلحة في عدد من البنى التحتية لحماس.