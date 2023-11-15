الجيش الإسرائيلي ينسحب من مجمع الشفاء في غزة بعد اقتحامه

وقالت الوسائل الإعلامية، إن "هناك حوالي 15 دبابة في محيط المستشفى تنسحب بعد دخولها إلى المجمع".، مشيرة إلى أن الجيش فجر قبو في المكان".وأضافت: "الجيش الإسرائيلي فجر مرافق مهمة في المستشفى وأجهزة طبية"، مشيرا أن "الجيش خرج كما دخل".وقبل انسحابه، قال مسؤول كبير بالجيش الإسرائيلي في تصريحات للصحفيين، إن "قواته عثرت على أسلحة وبنية تحتية خاصة بحماس خلال مداهمة مستمرة على منطقة واحدة محددة داخل المستشفى".وقال: "عثرنا على أدلة ملموسة على استخدام مجمع الشفاء كمقر لحماس وسنعرض أجزاء منها للرأي العام خلال الساعات المقبلة".في المقابل، نفت حركة حماس "المزاعم الإسرائيلية بوجود أسلحة في الشفاء"، معتبرة أنها "كذب ودعاية رخيصة تحاول إسرائيل من خلالها تبرير تدمير القطاع الصحي في غزة".وتتهم إسرائيل حماس بالتمركز في مواقع أسفل المستشفيات، وهو ما تنفيه الحركة، مؤكدة أنها مجرد تبريرات لارتكاب "جرائم حرب".