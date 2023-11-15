روسيا تعترض على مشروع قرار يخص غزة

قالت مصادر دبلوماسية، اليوم الأربعاء، إن روسيا تعترض على مشروع قرار مالطي بمجلس الأمن يدعو إلى هدن إنسانية عاجلة وممتدة.



وأوضحت المصادر أن "مالطا ستدعو للتصويت على مشروع القرار اليوم، رغم اعتراض روسيا ووصفها له بغير المتوازن".



وكان دبلوماسيون قالوا إن مجلس الأمن سيصوت في وقت لاحق اليوم الأربعاء على مسودة قرار يدعو إلى فرض هُدَن إنسانية عاجلة وممتدة وفتح ممرات إنسانية في أنحاء قطاع غزة لعدد كاف من الأيام لتسهيل وصول المساعدات.