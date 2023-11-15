تعليق أمريكي "مثير" يخص مستشفيات غزة

قال البيت الأبيض، الأربعاء، إنه يعلم أن حركة "حماس" تستخدم مستشفيات مثل الشفاء للاختباء وتخزين أسلحة.

وأوضح البيت الأبيض، أن "لدى إسرائيل الحق في مطالبة مقاتلي حماس الموجودين في المستشفيات بالاستسلام"، وفق قوله.

وأضاف "معلوماتنا الاستخباراتية أمس بشأن وجود حماس حول المستشفيات لا علاقة لها بموعد العملية في الشفاء".

ويتعرض قطاع غزة المحاصر من سنوات طويلة، لقصف إسرائيلي كثيف منذ إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى"، أسفر عن آلاف الضحايا من الفلسطينيين.

وأطلقت حركة حماس، في (7 تشرين الأول 2023) عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل مطلقة آلاف الصواريخ، اسفرت عن مقتل وإصابة وأسر المئات من الجنود الإسرائيليين.