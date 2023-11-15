منذ بدء الحرب.. دخول أول شاحنة وقود إلى غزة

وذكر المصدر أن "شحنة الوقود دخلت عن طريق "ميناء رفح البري"، بكمية بلغت 25 ألف لتر فقط، مقدمة لصالح تشغيل سيارات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).كما نقلت الوكالة عن مصادر طبية وإغاثية في قطاع غزة، تأكيدها "دخول شحنة الوقود إلى القطاع، "حيث عبرت الجانب الفلسطيني من معبر رفح".وبحسب بيانات سابقة للأمم المتحدة، فإن "حاجة قطاع غزة اليومية من الوقود تبلغ قرابة 150 ألف لتر".ويعني ذلك، أن كمية الوقود الواصلة إلى القطاع، تمثل ما نسبته 16.5 بالمئة فقط من حاجة غزة للوقود يوميا، في الظروف الطبيعية.ولم تدخل أية كميات من الوقود إلى القطاع منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي، الأمر الذي أصاب مفاصل الحياة بالشلل شبه التام.وفي وقت سابق الأربعاء، قالت مجموعة الاتصالات الفلسطينية (خاصة)، إن خدمات الاتصالات التي تقدمها الشركة في قطاع غزة ستتوقف خلال الساعات القليلة المقبلة، بسبب نفاد مصادر الطاقة، وخاصة الوقود اللازم لتوليد الكهرباء.كذلك، قال الهلال الأحمر الفلسطيني، الشهر الماضي، إن شح الوقود المتوفر لديه أثر بشكل لافت على حركة مركبات الإسعاف اللازمة لنقل المصابين من مناطق القصف إلى المشافي والمراكز الصحية.