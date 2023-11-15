الصحة العالمية بشأن غزة: الحاجة ملحة لوقف إطلاق النار

أكد مدير منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، الحاجة الملحة في غزة الآن هي لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات والوقود والكهرباء.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن "الاقتحام العسكري الإسرائيلي لمستشفى الشفاء في غزة غير مقبول على الإطلاق".

ويتعرض قطاع غزة المحاصر من سنوات طويلة، لقصف إسرائيلي كثيف منذ إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى"، أسفر عن آلاف الضحايا من الفلسطينيين.

وأطلقت حركة حماس، في (7 تشرين الأول 2023) عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل مطلقة آلاف الصواريخ، اسفرت عن مقتل وإصابة وأسر المئات من الجنود الإسرائيليين.