مجلس الأمن الدولي يعتمد مشروع قرار بشأن غزة

اعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، مشروع قرار اقترحته مالطا بشأن هدن إنسانية في قطاع غزة.

وينص القرار الذي اعتمده مجلس الأمن على هدن إنسانية لعدة أيام لإتاحة وصول المساعدات لقطاع غزة.

ويدعو القرار الى الإفراج فوراً وبدون قيد أو شرط عن كل المحتجزين لدى حماس وغيرها من المنظمات في غزة.

وكانت مصادر دبلوماسية قالت، اليوم الأربعاء، إن روسيا تعترض على مشروع قرار مالطي بمجلس الأمن يدعو إلى هدن إنسانية عاجلة وممتدة، وأوضحت المصادر أن "مالطا ستدعو للتصويت على مشروع القرار اليوم، رغم اعتراض روسيا ووصفها له بغير المتوازن".

ويتعرض قطاع غزة المحاصر من سنوات طويلة، لقصف إسرائيلي كثيف منذ إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى"، أسفر عن آلاف الضحايا من الفلسطينيين.

وأطلقت حركة حماس، في (7 تشرين الأول 2023) عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل مطلقة آلاف الصواريخ، اسفرت عن مقتل وإصابة وأسر المئات من الجنود الإسرائيليين.