الصحة العالمية: نبحث عن سُبُل لإخلاء مستشفى الشفاء في غزة

وقال ريك برينان، مدير برنامج الطوارئ بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، لـ"رويترز" أن "إحدى العقبات تتمثل في أن الهلال الأحمر الفلسطيني يفتقر إلى الوقود الكافي لتشغيل سيارات الإسعاف داخل غزة لإجلاء المرضى".وأردف قائلا إن "مصر منفتحة لعبور سيارات إسعاف مصرية إلى غزة للمساعدة في إجلاء الناس طالما يمكن توفير الضمانات الأمنية والمرور الآمن".هذا وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس، "وفاة 40 مريضا بمستشفى الشفاء بغزة، بينهم ثلاثة أطفال خدج، منذ 11 نوفمبر نتيجة نقص الوقود وحصار القوات الإسرائيلية".وأوضحت الوزارة في بيانها أن "الطواقم الطبية في مجمع مستشفى الشفاء لا تستطيع التنقل بين أقسامه ومبانيه بسبب إطلاق النار على كل من يتحرك في المجمع أو حوله، وأشارت إلى استمرار حرمان المرضى والموظفين في المجمع من المياه والطعام".وأكد البيان أن "مستشفى واحدا فقط، هو المستشفى الأهلي في مدينة غزة، هو الذي يعمل حاليا في شمال غزة من بين 24 مستشفى".