الأردن: إسرائيل دولة خارجة على القانون وترتكب إبادة بحق الفلسطينيين

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، عن الفايز قوله: "إلى متى ستبقى إسرائيل دولة خارجة على القانون تحميها دول لطالما أشبعت عالمنا تنظيراً حول قيم العدالة والكرامة الإنسانية، وحق الشعوب في الحرية والاستقلال؟".جاء ذلك في كلمة ألقاها الفايز، اليوم الخميس، في المؤتمر الرابع عشر لقمة البوسفور في إسطنبول، بعنوان "الطريق نحو القرن القادم - التحديات والوعود".وأكد في كلمته أن "منطقتنا تواجه اليوم تحديات كبيرة، والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ما زال متواصلاً، وهي محرومة من الاستقرار والسلام منذ 8 عقود، بسبب فشل المجتمع الدولي في التصرف بمسؤولية تجاه حل القضية الفلسطينية، وعدم التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي بحزم، لإجباره على تنفيذ عشرات القرارات للأمم المتحدة التي تضرب بها إسرائيل عرض الحائط".وشدد الفايز على أنه "لا يمكن بناء السلام في ظل الظلم الذي يشكل مصدره الرئيسي الاحتلال الإسرائيلي وممارساته القمعية والعدوانية بحق الشعب الفلسطيني".وأضاف: "اليوم وفي هذه الساعة ومنذ 8 عقود مضت يواجه عالمنا وخاصة منطقتنا العربية أكبر تحدّ يتمثل باستمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، ورفض إسرائيل السلام وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في الحرية والحياة والاستقلال".وأردف: "إسرائيل ترتكب أبشع جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني أمام نظر العالم أجمع غير آبهة بقتل عشرات الآلاف من الأطفال والنساء والأبرياء، ضاربة بعرض الحائط جميع المواثيق والقرارات الدولية".