انقطاع تام لخدمات الاتصالات في غزة

وقالت الشركتان في بيان: "نأسف للإعلان عن انقطاع كامل في خدمات الاتصالات الثابتة والخلوية والإنترنت في قطاع غزة، وذلك بعد منع إدخال الوقود ونفاد كافة مصادر الطاقة الاحتياطية لتشغيل عناصر الشبكة الرئيسية".وأضاف البيان: "توقفت كافة المولدات العاملة في الأقسام الرئيسية في قطاع غزة الحبيب، بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيلها، حيث أصبحت عناصر الشبكة الأساسية تعتمد على ما تبقى من مصادر تخزين الطاقة (البطاريات)".وكانت الشركتان قد حذرتا، الأربعاء، من "توقف كافة خدمات الاتصالات خلال الساعات القليلة القادمة" في القطاع.ويعيش قطاع غزة في ظل شح غير مسبوق للوقود، إذ ترفض إسرائيل دخوله ضمن شحنات المساعدات التي تدخل من مصر عبر معبر رفح.وأدى النقص الجاد في الوقود إلى توقف معظم المنشآت الحيوية في قطاع غزة، وأهمها المستشفيات.