"القسام" تعلن مقتل 5 جنود إسرائيليين

أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة (حماس)، الخميس، مقتل 5 جنود إسرائليين في بيت حانون.



وقالت القسام إنها "فخخت فتحة أحد الأنفاق بالقرب من مسجد النصر في بيت حانون وتم استدراج قوة من سلاح هندسة الاحتلال إليها وتفجيرها فيهم بمجرد ملامسة الكاميرا".



وأضافت أن "العدو اعترف بمقتل 5 جنود بينهم ضابط في العملية"، على حد قولها".