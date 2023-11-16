موقف أمريكي جديد يخص استهداف مستشفيات غزة

وقال ماثيو في مؤتمر صحفي: "نشعر بالقلق إزاء التقارير الواردة. لا نريد رؤية غارات جوية على المستشفيات. نريد حماية المستشفيات".وأضاف: "فيما يتعلق بالطاقم الطبي الأردني الذي أصيب خلال الهجوم على المستشفى الميداني في غزة، فإننا نشعر بقلق عميق بشأن إصابتهم".هذا وأعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية في بيان، أمس الأربعاء، أن 7 من كوادر المستشفى الميداني الأردني في غزة أصيبوا خلال قصف إسرائيلي.وأشار الناطق الرسمي إن القوات المسلحة الأردنية بدأت تحقيقا رسميا للوقوف على تفاصيل ما حدث، وتوكّد مسؤولية إسرائيل في توفير الحماية اللازمة للمستشفى وكوادره.كما تعرض مستشفى الشفاء في غزة لاقتحام الجيش الإسرائيلي، اليوم وأمس، حيث احتجز العديد من النازحين وهم معصوبي الأعين ومجردين من ملابسهم واقتادهم إلى جهة مجهولة.وأفادت إدارة المشفى بأن القوات الإسرائيلية فجرت أغلب بوابات المستشفى والشظايا تناثرت على الموجودين، مشددا على أن الطواقم الطبية تكافح من أجل إنقاذ الجرحى.وأضحى مجمع مستشفى الشفاء تحت نار القوات الإسرائيلية، بعدما اقتحمت أجزاء منه منذ فجر اليوم الأربعاء، شملت قسم الطوارئ، ومبنى الجراحات التخصصية، ومبنى الباطنية والكلى، ونشرت دباباتها في ساحاته.