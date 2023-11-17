حكومة بايدن تدرس الغاء تأشيرات الطلاب المؤيدين لحماس

وفي رسالة إلى السيناتور الجمهوري ماركو روبيو نائب رئيس لجنة الاستخبارات في الكونغرس، أكدت وزارة الخارجية أن "حماس منظمة إرهابية أجنبية مصنفة، وأن وزارة الخارجية لديها سلطة إلغاء التأشيرات".وقالت في بيانها: "تتمتع وزارة الخارجية أيضًا بسلطة واسعة بموجب قانون الهجرة والجنسية لإلغاء التأشيرات. نحن نمارس سلطتنا عندما تكون هناك معلومات أو أدلة تشير إلى أن حامل التأشيرة قد يكون غير مؤهل للحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة".ورد روبيو: "تؤكد وزارة الخارجية أن لديها سلطة إلغاء تأشيرات أنصار حماس وترحيلهم، والآن يتعين عليهم القيام بذلك".بالإضافة إلى ذلك، قال متحدث باسم وزارة الخارجية لشبكة "فوكس نيوز" إن الوزارة تتمتع بسلطة واسعة لإلغاء التأشيرات "عندما يكون هناك أي مؤشر على أن مقدم الطلب يشكل تهديدًا للأمن القومي الأميركي".وأضاف: "على سبيل المثال، تستخدم الوزارة سلطة الإلغاء إذا كان هناك سبب للاشتباه في أن شخصًا ما قدم دعمًا ماديًا لمنظمة إرهابية أجنبية".وتأتي هذه الإجابات بعد أسبوع من استجواب روبيو لوزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس بشأن هذه المسألة، مشيرًا إلى نص القانون على حرمان أولئك الذين يتبنون وجهات نظر إرهابية من الحصول على تأشيرات.وقال مايوركاس إن تبني أو دعم النشاط الإرهابي يمكن أن يكون الأساس لسحب وترحيل الفرد.وكتب 19 مشرعًا الشهر الماضي إلى الإدارة يطالبون على وجه التحديد بإلغاء تأشيرات الطلاب المشاركين في الاحتجاجات التي تمجد الجماعات الإرهابية.وقالوا في خطابهم: "يساهم الطلاب الأجانب كثيرًا في مجتمعنا، لكن الأفراد الذين يدعون إلى العنف الإرهابي ضد المدنيين غير مرحب بهم هنا".واقترح روبيو أيضًا تشريعا يدعو الحكومة إلى "إلغاء التأشيرات والبدء في إجراءات الترحيل لأي مواطن أجنبي يؤيد أو يتبنى الأنشطة الإرهابية لأي منظمة إرهابية مثل حزب الله والجهاد الإسلامي الفلسطيني وحماس وغيرها من الحركات".