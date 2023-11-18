صندوق النقد: 3 دول عربية تواجه صعوبات بسبب أحداث غزة

وأضافت جورجيفا في مقابلة أجرتها معها "رويترز"، على هامش قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، أن الصراع "يدمر" سكان غزة واقتصادها وله "آثار خطيرة" على اقتصاد الضفة الغربية المحتلة.وأضافت جورجيفا، أن الصراع يشكّل أيضاً صعوبات للدول المجاورة مصر ولبنان والأردن من خلال الخسائر في إيرادات السياحة وارتفاع تكاليف الطاقة.ورأت جورجيفا أن تأثير الحرب على ‏الاقتصاد العالمي "محدود للغاية"، ولكنه قد يزيد في حالة وقوع صراع طول الأمد.‏